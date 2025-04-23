Valilik: İstanbul'da yıkım ihbarı alınmadı

Silivri açıklarındaki 6,2 büyüklüğündeki depremle ilgili İstanbul’da herhangi bir yıkım ihbarı alınmadığı bildirildi.

Ulaştırma Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, İstanbul’da kara yolları, havalimanları, tren ve metrolarda herhangi bir hasara veya olumsuz durum bulunmadığını söyledi.

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Silivri açıklarında en büyüğü 6,2 büyüklüğünde peş peşe beş deprem meydana geldi. Bu depremleri daha hafif artçılar izledi.

Valiliğin açıklaması şöyle:

* Meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem nedeniyle tüm birimlerimiz teyakkuz halindedir.

* An itibariyle herhangi bir yıkım ihbarı alınmamış olup ilgili birimlerimizin alan tarama çalışmaları devam etmektedir.

* Vatandaşlarımızın sükunetini korumalarını ve hasar görmüş olabilecek binalara yaklaşmamalarını rica ediyoruz.

Ulaştırma Bakanı Abdülkadir Uraloğlu da şöyle dedi: “(İstanbul’daki deprem) İlk incelemelerimizde kara yolları, havalimanları, tren ve metrolarımızda herhangi bir hasara veya olumsuz duruma rastlanmamıştır.”