İstanbul Modern’de ‘Zamansız Meraklar’ sergisi 

İstanbul Modern’de dijital kültüre odaklanan ‘Zamansız Meraklar‘ sergisi açıldı. Sergi, çalışmalarında özgün unsurlar barındıran ve deneysel bakış açılarını koruyarak üretimlerinde yenilikler sergileyen sanatçıları bir araya getiriyor. Dijital dönüşümü, sanatçıların bakış açılarıyla yansıtan sergi 11 Ağustos’a kadar görülebilecek.

Küratörlüğünü Ümit Mesci ve Nilay Dursun’un üstlendiği sergide 16 sanatçı, sanatçı ikilisi ve sanatçı kolektifinin çalışmaları yer alıyor: Cem A., Atıf Akın, Ozan Atalan, Kerem Ozan Bayraktar, Mehmet Berk Bostancı, Cihad Caner, Yasin Arıbuğa-Toprak Fırat, Beste İleri, Alican İnal, Yelta Köm, Ebru Kurbak, Oddviz, Özcan Saraç, Ahmet Rüstem Ekici-Hakan Sorar, Meltem Şahin ve Berkay Tuncay.

Ödüllü projeler ilk kez izleyiciyle buluşuyor

Sergi aracılığıyla genç sanatçılara destek

Nescafé’nin sponsorluğunu üstlendiği ‘Zamansız Meraklar‘ sergisinde bir amaç da genç sanatçıları desteklemek.

‘Zamansız Mekanlar’ın sanatçı ve küratörleri

Sergiye özel üretimler

‘Zamansız Meraklar‘da yedi sanatçı ve sanatçı ikilisine ait 8 çalışma, ilk defa izleyiciyle buluşuyor. Serginin düşünsel altyapısına cevap vermek amacıyla sergi mekânına uyarlanan diğer yapıtlar ise serginin açılımlarını zenginleştiriyor.