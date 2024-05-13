İstanbul Modern, Olafur Eliasson sergisine hazırlanıyor

İstanbul Modern, çağdaş sanatın önde gelen isimlerinden Olafur Eliasson’un Türkiye’deki ilk sergisine hazırlanıyor.

Fotoğraflar: Louise Yeowart

Ana sponsorluğunu Eczacıbaşı Topluluğu ve VitrA’nın üstlendiği kapsamlı sergide sanatçının yeni üretimler dahil 40’a yakın yapıtı görülebilecek.

Eliasson’un 30 yıllık sanatsal pratiği boyunca odaklandığı su, ışık, renk, algı, hareket, geometri ve çevre gibi konulara odaklanan serginin küratörlüğünü Öykü Özsoy Sağnak, Nilay Dursun ve Ümit Mesci üstleniyor.

‘Olafur Eliasson: Senin beklenmedik karşılaşman’ başlıklı sergi 7 Haziran 2024’te açılacak ve 9 Şubat 2025’e kadar görülebilecek.

Olafur Eliasson kimdir?

1967 doğumlu Eliasson’un çalışmaları, sanatın dünya genelindeki anlamını ve geçerliliğini sorguluyor.

Yerleştirme, resim, heykel, fotoğraf ve filmler içeren geniş kapsamlı sergileri, 1997’den bu yana dünyanın farklı yerlerindeki önemli müzelerde yer aldı. Sanatçı, 2003’te 50’nci Venedik Bienali’nde Danimarka’yı temsil etti ve aynı yıl Londra’daki Tate Modern’in Turbine Hall alanında ‘The weather project‘ adlı yerleştirmesiyle yer aldı.

Eliasson’un kamusal alandaki çalışmaları arasında ‘The New York City Waterfalls‘ (2008), ‘Ice Watch’ (2014) ve ‘Fjordenhus‘ (2018) gibi çalışmalar bulunuyor.

Eliasson, 2012’de ‘Little Sun‘ adlı sosyal girişimi, 2014’te ise mimar Sebastian Behmann ile birlikte sanat ve mimarlık ofisi Studio Other Spaces’i kurdu. Son olarak 2019’da Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) iyi niyet elçisi seçildi.

Kurucusu olduğu Berlin merkezli Studio Olafur Eliasson, zanaatkârlar, mimarlar, arşiv uzmanları, araştırmacılar, aşçılar, sanat tarihçileri ve teknisyenlerden oluşan geniş bir ekibe ev sahipliği yapıyor.

Sürdürülebilirlik ve küresel ısınma gibi konulara her geçen yıl çalışmalarında daha da önem veren Eliasson ve stüdyosu, bu temalarla ilişkili kavramları sanatsal olarak çözümlemenin ötesinde, yapıt üretimi ve sergi düzenleme süreçlerinde de karbon ayak izini azaltmak için önlemler alıyor.