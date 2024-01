İstanbul Modern, National Geographic’in ‘En İyiler’ listesinde

Son olarak dünyanın önde gelen mimarlık ve tasarım dergilerinden Architectural Digest’in belirlediği ‘2024’ün Harika Eserleri‘ listesine giren İstanbul Modern, şimdi de National Geographic’in ‘Dünyanın En İyileri‘ (Best of the World) seçkisinde yer aldı.

İstanbul Modern’in ünlü mimar Renzo Piano’nun imzasını taşıyan Karaköy’deki yeni müze binası dünyanın cazibe merkezleri arasında gösteriliyor. Fotoğraflar: İstanbul Modern



National Geographic editörlerince oluşturulan listede ‘En İyi 20 Kültürel Mekân‘ arasında yer alan İstanbul Modern için “Görmeye değer” dendi.

İstanbul Modern’in yeni müze binası ve seyir terasının yanısıra restoranından övgüyle bahesdildi. Fahrelnissa Zeid’in soyut tabloları dahil koleksiyon sergisine dikkat çekildi.

Listede Washington’daki Folger Shakespeare Kütüphanesi, Karayipler’deki Molinere Sualtı Heykel Parkı, Moğolistan’daki Cengiz Han Müzesi ve Londra Battersea Parkı da yer aldı.