İstanbul için ‘sağanak’ uyarısı

Başta İstanbul olmak üzere Marmara Bölgesi’nde sağanağın etkili olması bekleniyor.

Fotoğraf: AA

AA’nın aktardığına göre Meteoroloji 1’inci Bölge Müdürlüğü’, bölgede parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olacağını kaydetti.

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Bölge genelinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor. Yağışların İstanbul, Tekirdağ, Yalova, Kocaeli, Sakarya çevreleri ile Edirne’nin güneyinde kuvvetli olması bekleniyor.

Bölgedeki sıcaklıkların 4 ila 8 derece azalması, sıcaklıkların mevsim normalleri civarında veya yer yer altında olması öngörülüyor.

Rüzgarın kuzeyli yönlerden kuvvetli, bölgenin batısında yer yer fırtına şeklinde, akşam saatlerinden sonra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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Bölgede kuvvetli yağış ve rüzgar ihtimali nedeniyle olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.