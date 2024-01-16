İstanbul Film Festivali bu yıl restore ettireceği filmi seçti: Hayallerim, Aşkım ve Sen

Her yıl eski bir filmi restore ettirerek beyazperdeyle yeniden buluşturan İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV), bu kez Atıf Yılmaz filmi ‘Hayallerim, Aşkım ve Sen’i seçti.

Senaryosunu Ümit Ünal’ın yazdığı, başrollerini Türkan Şoray ve Oğuz Tunç’un üstlendiği 1987 yapımı filmin Atlas Post Production tarafından restore edilmiş kopyası 43’üncü İstanbul Film Festivali kapsamında yeniden beyazperdeyle kavuşacak.

Sinema tarihçisi Agâh Özgüç’ün, ‘sinemanın sinemaya baktığı‘ bir film olarak yorumladığı Hayallerim, Aşkım ve Sen naif bir senaristin ünlü bir yıldıza aşkının hikâyesi paralelinde Yeşilçam sistem ve ortamını

anlatıyor.

Filmin kahramanı senarist Coşkun, çocukluk yıllarından beri ünlü yıldız Derya Altınay’a âşıktır. Öyle ki, onun canlandırdığı kurmaca film kahramanları Nuran ile Melek, genç adamın hayatına sızmışlardır. Coşkun, Derya ile tanışma fırsatı bulur; düşsel bir aşk hikâyesi yazar, bu senaryo sonunda filme çekilir ve başrolü de Derya oynar fakat ortaya çıkan film beklentilerden uzaktır.

Yeşilçam’daki kendi imajını üç ayrı kişilikte canlandıran Türkan Şoray’ın ve düş kırıklığıyla yaşayan

bir sinema tutkununu canlandıran Oğuz Tunç’un oyunculuk performansları ve gerçeküstü öğelerle

bezenmiş ‘Hayallerim, Aşkım ve Sen’, unutulmaya yüz tutmuş bir sinema döneminin büyüsünü Atıf

Yılmaz’a özgü bir kırılganlık ve hassasiyetle ele alıyor.

Ulusal ve uluslararası festivallerden ödüllerle dönen filmde Şoray ve Tunç’un yanı sıra Müşfik Kenter, Engin İnal, Fatoş Sezer, Cihat Tamer, Tuncay Akça da rol alıyor.

