İstanbul Boğazı’nda gemi trafiği durduruldu

İstanbul Boğazı’nda bir yük gemisinin arızası nedeniyle gemi trafiği çift yönlü olarak durduruldu.

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Ukrayna’dan Mısır’a giden ALEXIS isimli 229 metre boyundaki yük gemisi Haydarpaşa Mendireği önlerinde makine arızası nedeniyle karaya oturdu.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada boğazdaki gemi trafiğinin çift yönlü ve geçici olarak durdurulduğunu duyurdu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, KURTARMA-6, KURTARMA-8, KURTARMA-18 römorkörleri, KEGM-4, KEGM-6 hızlı tahlisiye botlarıyla balık adamların geminin kurtarılması için olay yerine yönlendirildiğini açıkladı.