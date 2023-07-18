İstanbul Boğazı’nda bulunan mühimmat imha edilecek

İstanbul’un Sarıyer ilçesinde, Su Altı Taarruz Komutanlığı ekiplerince bulunduğu yerden çıkartılan mühimmat kontrollü şekilde imha edilecek.

İstanbul Boğazı’nda bulunan mühimmat kontrollü olarak imha edilecek.

Sarıyer Vilayetler Evi’nin önünde dün salyangozcuların ‘havan mühimmatı’ olduğunu düşündükleri bir cisim gördüklerini bildirmesi üzerine emniyet inceleme başlattı.

Dört dalgıç ve botla Haliç’ten bölgeye gelen ekipler iki kez daldı.

Gerekli emniyet tedbirleri alınan dalışlarda söz konusu cisim bulunarak fotoğraf ve videoyla görüntülendi.

Bomba İmha Şube Müdürlüğü görevlileri ve Su Altı Taarruz Komutanlığı görevlilerince görüntüler incelendikten sonra cismin uzun süredir denizde kalan bir mühimmat olduğu değerlendirildi.

Su Altı Taarruz Komutanlığı ekiplerince bulunduğu yerden çıkartılan mühimmatın incelemelerin ardından adli makamların talimatıyla kontrollü olarak imha edileceği öğrenildi.