İstanbul Barosu başkanlığına yeniden seçilen Durakoğlu: Kaleyi asla teslim etmeyiz

İstanbul Barosu Başkanlığı’na Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu’nun adayı avukat Mehmet Durakoğlu üçüncü kez seçildi.

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Toplam 51 bin 352 avukatın oy kullanma hakkına sahip olduğu seçimlerde, katılım yüzde 50’ye yakın oldu. Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen seçimlerde baro başkanının yanı sıra 10 kişilik yönetim kurulu, beş kişilik disiplin kurulu, üç kişilik denetleme kurulu ve Türkiye Barolar Birliği delegeliği için 13 isim belirlendi.

Seçimler daha önce pandemi nedeniyle ertelenmişti.

‘Yönetimde olabilmek için omurga gerekir’

Yeniden seçilen Durakoğlu, geride bırakılan üç yıl içerisinde mesleki olarak ciddi sorunlar yaşadıklarını belirterek, bu sorunlarla bütünleşmiş olmak durumunda olduklarını söyledi. Avukatların yaşadıkları sorunlara değinen Durakoğlu, şunları kaydetti: ”İstanbul Barosu’nun üç yıl içerisinde İzmir Barosu kadar büyüyor olması gibi bir gerçekliğin ortaya çıkardığı problemler vardı. Önümüzdeki dönem buralardan çıkışı nasıl sağlayabileceğimizi konuşacağız. Türkiye önümüzdeki bir yıl içerisinde siyasetin her iki kutbunda da anayasa değişikliğinin hazırlandığı bir gerçeklik yaşıyor. Anayasa değişikliğinin olduğu sırada da İstanbul Barosu’nun hukuksal anlamda ona destek verebilmesi herkes tarafından bekleniyor. Biz daha aktif biçimde sürecin içerisinde olmayı planlıyoruz.”

Hareketli bir genel kurul süreci geçirdiklerini aktaran Durakoğlu, şöyle devam etti: ‘‘Bir gerçek var, başından beri onu söylüyorum. İstanbul Barosu’nda yönetimde olabilmek için omurga gerekir. Bu omurgaya sahip olduğumuz için kazandık. Onun için biz burada Mustafa Kemal’den bahsediyoruz. Onun için kalenin hâlâ burada dimdik olduğundan bahsediyoruz. Bu kaleyi asla ama asla teslim etmeyiz”.

Yarışan diğer adaylar

Diğer adaylar ise şunlardı: Çağdaş Avukatlar Grubu’ndan Akın Yazıcıoğlu, Bağımsız Avukatlar Grubu’ndan Şadi Çarsancaklı, İstanbul Milliyetçi Avukatlar Grubu’ndan Kaptan Yılmaz, Avukat Hakları Grubu’ndan Gökhan Ahi, Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu Yükseliş Hareketi’nden Hasan Kılıç ve Özgürlükçü Avukatlar Grubu’ndan Sezin Uçar yarıştı.