İstanbul Barosu: 1 Mayıs'ta en az 11 avukat gözaltına alındı

İstanbul Barosu, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde gözaltına alınan avukatların derhal serbest bırakılması çağrısı yaptı.

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İstanbul Valiliği’nin açıklamasına göre Kadıköy Rıhtım Meydanı’ndaki kutlamalara yaklaşık 35 bin, Kartal Meydanı’ndaki kutlamalaraysa yaklaşık 30 bin kişi katıldı.

Valilik ‘izin verilen alanlar dışında eylem yapmak isteyen’ 384 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

İstanbul Barosu, gözaltına alınanlar arasında en az 11 avukatın olduğunu bildirdi.

Gözaltıların hukuksuz olduğu belirtilirken avukatların koşulsuz bırakılması talep edildi.

Baro’nun X’ten paylaşılan açıklaması özetle şöyle:

‘Meslektaşlarımız savunmanın kamusal denetim rolünden koparılmak isteniyor’

* 1 Mayıs 2025 günü İstanbul’da, anayasal düzene ve demokratik toplum ilkelerine aykırı fiili yasaklamalar sonucu barışçıl gösteri hakkını kullanan yurttaşlar gözaltına alınmış, Baromuza ulaşan bilgilere göre en az 11 avukat meslektaşımız da gözaltına alınanlar arasındadır.

* Avukatların kamusal alanda bulunmaları, Avukatlık Kanunu ve uluslararası hukuk güvencesindedir. 1136 sayılı Kanun’un 1’inci ve 2’nci maddeleri, avukatın hukukun üstünlüğü ve insan haklarını savunma görevini açıkça tanımlar. BM Havana Kuralları’nın 23’üncü maddesiyse bu faaliyetler nedeniyle avukatların baskıya uğrayamayacağını belirtir. Bu ilkelere rağmen gözaltına alınan meslektaşlarımız yalnızca özgürlüklerinden değil, savunmanın kamusal denetim rolünden de koparılmak istenmektedir. İstanbul Barosu olarak çağrımızdır: Gözaltılar hukuka aykırıdır. Avukatlık mesleği itibarsızlaştırılamaz. Tüm meslektaşlarımız derhal ve koşulsuz serbest bırakılmalıdır. Sorumlular hakkında gerekli işlemler başlatılmalıdır.