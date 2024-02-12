İsrailli bakan 7 Ekim saldırısıyla ilgili Mısır’ı suçladı

İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları’nın 7 Ekim 2023’te düzenlediği saldırılarla ilgili Mısır’ı suçladı.

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AA’nın İsrail’de yayınlanan Haaretz gazetesinden aktardığına göre Smotrich, partisinin grup toplantısındaki konuşmasında Mısır’a suçlamalarda bulundu.

Smotrich, Kahire hükümetinin tepkisine rağmen İsrail ordusunun Gazze’nin güneyindeki Refah kentine saldırılarına değinerek şunları söyledi:

“Hamas’ın silahlanması, büyük oranda Mısır üzerinden oldu. Mısırlılara, 7 Ekim’de yaşananlardan büyük sorumluluk düşüyor.”

Smotrich, Başbakan Binyamin Netanyahu’ya İsrail ve Hamas arasındaki esir takası görüşmeleri için Mısır’ın başkenti Kahire’ye temsilci göndermemesi çağrısında da bulundu.

Smotrich, İsrail İç İstihbarat Teşkilatı Şin-Bet( Şabak) Başkanı Ronan Bar’ın görüşmeler için Kahire’ye gönderilmesi yerine, saldırılardan kaçan Filistinlilerin sığındığı Refah kentine saldırıya devam edilmesini savundu

İsrail devlet televizyonu, Gazze ve esir takasını görüşmek üzere İsrail’in Kahire’ye heyet göndermesi için Tel Aviv’de istişarelerin sürdüğünü aktarmıştı.