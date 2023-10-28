İsrail’in Gazze’ye saldırıları sürüyor

İsrail ordusu ablukadaki Gazze Şeridi’ne dün yoğunlaştırdığı saldırılarını sürdürürken özellikle bölgenin kuzeyinde çatışmalar yaşanıyor.

Fotoğraf: AA (Temsili)

İsrail dün akşam Gazze’nin kuzeyi başta olmak üzere bölgeye yönelik saldırılarını yoğunlaştırdı.

Gazze’nin kuzeyini obüslerle vuran İsrail ordusu, daha sonra da bölgeye yoğun hava saldırıları düzenledi.

Gazze’nin birçok noktasını vuran İsrail ordusu, bölgeye yönelik bombardımanını sabaha kadar sürdürdü.

Sabah saatlerindeki gelişmeler

İsrail ordusu sabah saatlerinden itibaren de Gazze’nin kuzeyini yoğun obüs atışlarıyla vurmaya başladı.

İsrail’in Gazze sınırında bulunan Sderot kentindeki AA muhabiri, sınırın İsrail tarafında zaman zaman tankların hareketinin görüldüğünü aktardı.

Bölgede ara ara silah sesleri duyuluyor, İsrail’e ait savaş uçakları ve insansız hava araçları uçuyor.

Gazze’deki durum

Ablukadaki Gazze Şeridi’ndeki AA muhabiri, gece boyunca İsrail ordusunun özellikle şehir merkezi ve kuzeyde ‘şu ana kadarki en yoğun bombardımanını’ gerçekleştirdiğini aktardı.

İsrail ordusunun, denizden de Gazze Şeridi’nin batısına saldırıları devam etti.

Gazze Şeridi içinde Refah, Han Yunus’un batısı, sahil bölgesinde çatışmalar yaşandı. Özellikle, kuzeydeki Beyt Hanun, Beyt Lahiya’da çatışmalar devam ediyor.

İsrail ordusu hava aydınlanana kadar Gazze’ye aydınlatma fişekleri attı.

İsrail’in Gazze’ye saldırıları

Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail’e “Aksa Tufanı” adıyla kapsamlı saldırı başlattı.

İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi’ne saldırıya başladı.

Gazze’den düzenlenen saldırılarda 310’u asker 1400 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 İsraillinin yaralandığı aktarıldı.

Gazze’deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail’in Gazze’ye saldırılarında öldürülenlerin sayısının 3 bin 38’i çocuk, 1726’sı kadın ve 414’ü yaşlı olmak üzere 7 bin 326’ya çıktığını, 18 bin 967 kişinin de yaralandığını duyurdu.

İşgal altındaki Batı Şeria’da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 110 Filistinlinin öldüğü, 1900’den fazla kişinin de yaralandığı belirtildi.

Çatışma bölgelerinde, çoğu İsrail bombardımanında 25 gazeteci yaşamını yitirdi.

İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim’den bu yana İsrail ordusu ile Hizbullah arasında yaşanan çatışmalardaysa 46 Hizbullah üyesinin yanı sıra İslami Cihad Hareketi’nden 6, Hamas’tan 3, Hizbullah destekli Sünni Direniş Tugayı mensuplarından da 2 kişi öldü, biri gazeteci 4 sivil hayatını kaybetti.

Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 3 İsrail askeri ve bir İsrailli sivil yaşamını yitirdi.