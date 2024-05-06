İsrail’in ateşkes niyeti yok: Saldırılara devam kararı

İsrail Savaş Kabinesi, Hamas’ın ateşkes teklifini kabul etmesini duyurmasına rağmen Filistinlilerin sığındığı Refah’a saldırılara devam kararı aldı.

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İsrail Başbakanlık Basın Ofisi’nde paylaşılan açıklamada, Refah’a saldırı kararının oy birliğiyle alındığı kaydedildi.

AA’nın aktardığına göre saldırıların sürdürülmesi kararıyla rehinelerin serbest kalması ve savaşın amaçlarına ulaşılmasının hedeflendiği belirtildi.

Ayrıca Hamas’ın kabul ettiği önerinin Tel Aviv yönetiminin şartlarından ‘uzak olduğu’ ancak İsrail’in arabulucularla görüşmek üzere Kahire’ye bir heyet göndereceği ifade edildi.

Bu arada görgü tanıkları, İsrail savaş uçakları ve topçularının Refah şehrinin doğusunu yoğun bir şekilde bombaladığını, sınıra yakın bölgelerde askeri araç hareketliliğinin gözlendiğini aktardı.

Ne olmuştu?

İsrail ile Hamas, Gazze’deki savaşın sona ermesi ve İsrailli rehinelerin iadesi için müzakereleri yoğunlaştırmıştı.

ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Başkanı William Burns da görüşmeler için Mısır’ın başkenti Kahire’ye gitmişti.

Mısır ve Katarlı arabulucuların sunduğu plan, İsrail’in Refah saldırısını engellemeyi amaçlıyor. Ancak İsrail buraya saldırmakta ısrarcı.

Bu kapsamda bugün Filistinli sivillere kentin doğusundaki bazı bölgeleri terk etme emri verildi.

Tam bu sırada Hamas’ın ateşkes teklifini kabul ettiği bildirildi.

Ancak Reuters’a konuşan İsrailli bir yetkili, Hamas’ın onayladığı bu teklifin kendileri tarafından kabul edilmediğini söyledi. Yetkili, teklifin İsrail’in desteklemeyeceği ‘geniş kapsamlı’ sonuçlar içerdiğini vurguladı.