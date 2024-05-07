İsrail’in ABD’ye ilettiğine göre Refah saldırısı ‘sınırlı’ olacak

Beyaz Saray, ABD Başkanı Joe Biden’ın Refah’a ilişkin endişelerini İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’ya ‘açık bir şekilde’ ilettiğini bildirdi.

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İsrail ordusu, Hamas’ın ateşkesi kabul etmesi üzerine yaklaşık 1,5 milyon Filistinlinin sığındığı Gazze’nin güneyindeki Refah kentine saldırı başlattı.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby, ABD’nin saldırı konusundaki pozisyonunu değerlendirdi.

İsrail ordusunun, kendilerine Refah’a düzenledikleri saldırının ‘sınırlı bir operasyon’ olduğunu ilettiğini söyleyen Kirby, İsrail’in bu adımı ‘Hamas’ın Gazze’ye silah aktarmasını engellemek amacıyla’ attığını savundu.

“Refah’a kapsamlı bir kara operasyonunu desteklemediğimizi söyledik” diyen Kirby, bu tür bir kara saldırısının bölgedeki 1,5 milyon Filistinli sivilin hayatını ciddi şekilde riske atacağını vurguladı.

Biden’ın, dün Netanyahu’yla görüşmesinde Refah’a bir saldırının yaratacağı insani krizle ilgili endişelerini ‘açık bir şekilde’ dile getirdiğini kaydeden Kirby, İsrail’in buna rağmen Refah’a kara saldırısına hazırlanmaya devam ettiğine yönelik soruları yanıtsız bıraktı.