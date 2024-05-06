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Yaramazlara biraz batar!

İsrail’e göre ‘sınırlı’ operasyon: Gazze’de 100 bin zorunlu tahliye

İsrail ordusu, Gazze’nin güneyindeki Refah kentine planlanan operasyon öncesinde Filistinli sivillere kentin doğusundaki bazı bölgeleri terk etme emri verildiğini açıkladı.

Fotoğraf: AA

Refah’ın İsrail sınırına en yakın doğu kesimindeki yaklaşık 100 bin kişinin Han Yunus’a ve El Mavazi mülteci kamplarına yönlendirildiği bildirildi.


BBC Türkçe’nin haberine göre İsrail ordusu, Refah’a ‘sınırlı bir operasyon’ yapılacağını ve ‘geniş çaplı bir tahliyeninin’ söz konusu olmadığını belirtti. Tahliyenin sınırlı olduğunu ve planların İsrail hükümetinin onaylamasının ardından kademeli bir şekilde yapılacağı bildirildi.

Operasyonun Hamas’ı çökertme çabalarının bir parçası olduğunu belirten ordu sözcüsü, Hamas’ın dün Refah’tan roket atarak Kerem Şalom sınır kapısı yakınında üç İsrail askerini öldürdüğü söyledi. İsraillilere göre bu saldırı Hamas’ın şehirden saldırı düzenleyebileceğini gösteriyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas’a karşı Refah’ta bir askeri operasyonun gerekli olduğunda ısrar ediyor.

Bugün Birleşmiş Milletler (BM) Özel Raportörü Francesca Albanese, bir milyondan fazla yerinden edilmiş Filistinlinin sığındığı kente İsrail’in olası saldırısının ‘sivil halka saldırı’ ve ‘katliam’ olacağı uyarısında bulunmuştu.

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