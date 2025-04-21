İsrail'e göre Gazze'de 15 sağlık çalışanının öldürülmesi 'mesleki hata'

İsrail, geçen ay Gazze’de 15 Filistinli sağlık çalışanının öldürüldüğü olayda ‘mesleki hatalar’ tespit edildiğini açıkladı.

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Sekiz Kızılay personeli, altı sivil savunma çalışanı ve bir Birleşmiş Milletler (BM) çalışanı 23 Mart sabahı Gazze’nin güneyindeki Refah’a bağlı Tel al-Sultan’da operasyon yürüten askerler tarafından öldürülmüştü.

Euronews’ün aktardığına göre İsrail, 15 kişinin ölümüne ilişkin başlatılan soruşturmada ‘mesleki hatalar’ tespit edildiğini ve bir komutan yardımcısının görevden alınacağını duyurdu.

Komutan yardımcısının gece görüşü zayıfmış

Yürütülen askeri soruşturmada, tabur komutan yardımcısı ‘gece görüşünün zayıf olması nedeniyle’ ambulansların Hamas militanlarına ait olduğunu zannettiği öne sürdü.

Soruşturmaya göre 15 dakika sonra meydana gelen ayrı bir olayda da İsrail askerleri Filistinli bir Birleşmiş Milletler (BM) aracına ateş açarak emirleri ihlal etti.

İsrail başlangıçta askerler ateş açtığında sağlık görevlilerinin araçlarında acil durum sinyali olmadığını iddia etmiş fakat daha sonra bir sağlık görevlisinin cep telefonu görüntüleri bu iddiayı yalanlamıştı.

Görüntülerde ambulansların daha önce ateş açılan başka bir ambulansa yardım etmek için durduğu, ışıklarının yanıp söndüğü ve logolarının göründüğü tespit edildi.

Soruşturmada ilk ateş açan kişinin komutan yardımcısı olduğu daha sonra diğer askerlerin de ona katıldığı belirtildi.

Hayatını kaybedenler toplu mezara gömüldü.

‘İnfazı destekleyecek kanıt bulunamadı’

Öldürülenlerin yakın mesafeden vurulduğu iddia edilse de İsrail, ‘infaz iddialarını destekleyecek bir kanıt’ bulunmadığını ileri sürdü.

Soruşturmada ambulansların ezilmesi kararının yanlış olduğu ve olayın gizlenmeye çalışılmadığı savunuldu.

İsrail, öldürülenlerden altısının Hamas üyesi olduğu ve diğer kişilerin de başlangıçta yanlışlıkla Hamas üyesi zannedildiği öne sürdü. İsrail ordusu başlangıçta dokuz kişinin militan olduğunu açıklamıştı.

Hayatta kalan bir kişi de soruşturma için gözaltına alındı ve sorgulanmak üzere gözaltında tutulmaya devam ediyor.

BM’ye göre İsrail saldırılarında çoğu görev başındayken olmak üzere Kızılay ve sivil savunmadan 150’den fazla acil müdahale görevlisinin yanı sıra savaş sırasında 1000’den fazla sağlık çalışanı da hayatını kaybetti.