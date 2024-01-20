İsrail yine Şam’ı vurdu: İranlı dört üst düzey komutan öldü

İsrail, Suriye’nin başkenti Şam’a düzenlediği hava saldırısında İran güvenlik güçlerinden dört üst düzey komutanı öldürdü.

Fotoğraf: SANA

Suriye devlet SANA, Şam’ın el-Mezeh mahallesinde hedef alınan binanın tamamen yıkıldığını bildirdi.

BBC Türkçe’nin haberine göre saldırıdan İsrail’i sorumlu tutan İran, Devrim Muhafızları’na mensup dört kişinin öldüğünü doğruladı.

Devrim Muhafızları Ordusu Halkla İlişkiler birimi, saldırı sonucunda çok sayıda Suriyeli askerin de öldüğünü kaydetti.

İran’ın yarı resmi Mehr haber ajansı, saldırılarda Devrim Muhafızları’nın Suriye istihbarat şefi, yardımcısı ve diğer iki muhafız üyesinin öldüğünü aktardı.

Saldırı ilk değil

İsrail ordusu, son zamanlarda Hamas ve İran destekli güçlerin liderlerini hedef almaya başlamıştı.

İsrail bu kapsamda belirli aralıklarla İran Devrim Muhafızları Ordusu’nun Suriye’deki sorumlularından Razi Musevi’yi Şam’da, Hamas’ın iki numaları ismi Salih Aruri ve yanındaki altı kişiyi Beyrut’ta, Hizbullah’ın üst düzey komutanlarından Wissam Tawil’i de Lübnan-İsail sınırında öldürmüştü.

İran da önceki günlerde Erbil’de Mossad’a ait olduğunu iddia ettiği bir binayı balistik füzelerle hedef almıştı.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) İran’ın iddiasını reddetmiş, saldırıda dört sivilin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.