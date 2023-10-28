İsrail, Türkiye’yle ilişkileri gözden geçirecek

İsrail-Türkiye hattında gerilik tırmanıyor. İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen, ‘son demeçler ışığında Türkiye’deki diplomatik temsilcilerin ilişkilerin yeniden değerlendirilmesi için’ geri çağırıldığını açıkladı.

Fotoğraf: AA

Cohen, Twitter’dan şunları yazdı: “Türkiye’den gelen vahim açıklamaları dikkate alarak, İsrail ile Türkiye arasındaki ilişkilerin yeniden değerlendirilmesi için diplomatik temsilcilerin geri dönmesi talimatını verdim.”

Given the grave statements coming from Turkey, I have ordered the return of diplomatic representatives there in order to conduct a reevaluation of the relations between Israel and Turkey. — אלי כהן | Eli Cohen (@elicoh1) October 28, 2023

İsrail 18 Ekim’de Türkiye’deki vatandaşlarından ülkeyi terk etmelerini istemişti. Ertesi gün de Türkiye dahil bölge ülkelerindeki diplomatlarını geri çağırmıştı.

‘Normalleşen’ ilişkiler

Mavi Marmara baskını sonrası iki ülke arasında varılan mutabakatla 2016 tarihinde normalleşen ilişkiler, 2018 yılında tekrar Filistinlilerin ‘Büyük Geri Dönüş’ eylemleri sırasında yeniden bozulmuştu. İsrail ile Filistinli gruplar arasında mayıs ayında Gazze’de yaşanan 11 günlük çatışmalar sırasında ise Erdoğan daha önce birçok kez dillendirdiği gibi İsrail’i ‘terör devleti’ olmakla suçlamış ve taraflar arasında arabuluculuğa çalıştığı ‘Filistin diplomasisi’ sonuçsuz kalmıştı.

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, 9 Mart 2022’de Türkiye’ye gelip Erdoğan’la görüşmüştü.

Erdoğan, AKP hükümetinin İsrail’le ‘siyasi diyaloğu yeniden canlandırmayı’ hedeflediğini bildirmiş, Türkiye 6 Ekim’de dört yıl aradan sonra İsrail’e büyükelçi atamıştı.

Hamas’ın 7 Ekim saldırısından önce 26 Eylül’de Erdoğan, 20 Eylül’de ABD’de görüştüğü İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu’nun Türkiye’ye gelebileceğini söylemişti.

Erdoğan, 25 Ekim’de İsrail’i ‘terör devleti’ olarak nitelediği dönemki söylemlerine benzer biçimde konuşurken, ilişkilerin ‘normalleşmesi’nden sonra kullandığı itidalli dilden de vazgeçmemişti. Buna karşılık Erdoğan, “Hamas bir terör örgütü değil, mücahitler grubudur” demiş, “İsrail’e gitme projemiz vardı, iptal, gitmeyeceğiz” diye eklemişti.

Cumhurbaşkanı son olarak bugün söylemini sertleştirerek, “İsrail biz de seni savaş suçlusu olarak dünyaya ilan edeceğiz, bunun hazırlığı içerisindeyiz ve savaş suçlusu olarak İsrail’i dünyaya tanıtacağız” demişti.