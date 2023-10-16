İsrail: Tespit edilen rehine sayısı 199’a yükseldi

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi’ne götürüldüğü tespit edilen esirlerinin sayısının 199’a yükseldiğini, 7 Ekim’den bu yana öldürülen askerlerin sayısınınsa 291’e çıktığını duyurdu.

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İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, düzenlediği basın toplantısında, esir alındığı tespit edilen 199 kişinin aileleriyle temasa geçildiğini, İsrail ordusu ve hükümetinin serbest bırakılmaları için gece gündüz çalıştığını ifade etti.

Esirlerin nerede olduğunu öğrenmek için ellerinden geleni yaptıklarını söyleyen Hagari, 7 Ekim’den bu yana öldürülen askerlerin sayısınınsa 291’e çıktığını dile getirdi.

Hagari, 14 Ekim’de esirlerin sayısını 126 olarak tespit ettiklerini duyurmuştu.

Filistinli gruplar şu ana kadar ellerinde tuttukları esirlerle ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.

İsrail son olarak Gazze’den düzenlenen saldırılarda 286’sı asker 1300 İsraillinin öldüğünü açıklamıştı.

Ne olmuştu?

Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin Kassam Tugayları 7 Ekim sabahı İsrail’e ‘Aksa Tufanı‘ adlı kapsamlı saldırı başlatmıştı. Gazze’den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, silahlı gruplar yerleşim yerlerine girmişti. Bunun üzerine İsrail Gazze Şeridi’ni bombalamaya başlamıştı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, “Savaştayız” demişti. Devam eden savaşta iki taraftan da siviller çatışmanın hedefi olmaya devam ediyor.

Gazze’den düzenlenen saldırılarda 1300 İsraillinin öldüğü, 3 bin 436 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail’in saldırılarında Gazze’de 2 bin 750 kişinin öldüğünü, 9 bin 700 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Batı Şeria’da da İsrail güçlerinin saldırılarında 58 Filistinli’nin öldüğü, yaklaşık 1250 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

İsrail’in saldırılarında ayrıca Gazze’de dokuz, Lübnan’da bir gazeteci yaşamını yitirmişti