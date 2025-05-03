İsrail, Suriye'de hava saldırılarını sürdürüyor: Gerekirse devam edeceğiz

İsrail, Suriye’nin başkenti Şam ile Hama, Lazkiye, Dera ve Kuneytra illerine hava saldırıları düzenledi.

Fotoğraf: AA / Temsili

İsrail uçakları, Şam’da Haresta ve Tel Mınin bölgelerini hedef aldı.

Saldırılar en az 12 can kaybı olduğu belirtilirken, henüz resmi bir açıklama gelmedi.

İsrail, Suriye geçici yönetimi güçleriyle, silahlı Dürzi gruplar arasındaki çatışmaları gerekçe göstererek dün Şam’da Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınlarına saldırı düzenlemişti.

İsrail ordusu son saldırılarda bir askeri alan, uçaksavarlar ve füze altyapısının hedef alındığını öne sürdü ve “Saldırılar gerekli olduğu takdirde devam edecek” diye tehdit etti.

Ne olmuştu?

Suriye’de 28 Nisan’da Hz. Muhammed’i hedef alan bir ses kaydı sosyal medyada yayınlandı, kaydın Dürzi bir din adamına ait olduğu öne sürüldü.

Birçok ilde söz konusu ses kaydı protesto edilirken, Suriye yönetimi Dürzilerin yoğunlukta yaşadığı Ceramane Mahallesi’ne takviye güç konuşlandırdı.

Bunun üzerine başkent Şam’a yaklaşık sekiz kilometre mesafedeki mahallede geçici hükümet güçleriyle, Dürzi gruplar arasında silahlı çatışma çıktı.

1 Mayıs’ta Suriye yönetimiyle, Ceramane Mahallesi’nin önde gelenleri bir anlaşma imzaladı. Geçici yönetime bağlı güçler anlaşma sonrası mahalle girişindeki kontrol noktalarına konuşlandı.

İsrail, Dürziler yapılacak saldırılar ve Suriye’nin güneyinde herhangi bir askeri oluşuma izin vermeyeceklerini açıkladı.

Dürziler nereyi kontrol ediyor?

Dürziler, Suriye’nin güneyinde Süveyda kentini kontrol ediyor. Dürziler, ‘federalizm’ talebiyle kısa süre önce güçlerini Süveyda Askeri Meclisi altında birleştirdi.



