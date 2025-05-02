İsrail: Suriye cumhurbaşkanlığı sarayı yakınlarındaki bir hedef vuruldu

İsrail, Şam’da Suriye cumhurbaşkanlığı sarayı yakınlarındaki bir hedefi vurduğunu duyurdu ve ekledi: “Açık bir mesajdır.”

Dürzi gruplarla çatışma. Fotoğraf: AA

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve savunma bakanı Yisrael Katz, saldırıya ilişkin ortak açıklama yaptı. AA’nın aktardığına göre açıklamada şöyle dendi: “Şam’ın güneyine hiçbir gücün konuşlandırılmasına izin verilmeyecek. Bu, Suriye rejimine açık bir mesajdır. Dürzi toplumuna yönelik herhangi bir tehdide de izin vermeyeceğiz.”

Ceramane Mahallesi için anlaşma

Suriye’de 28 Nisan’da Hz. Muhammed’i hedef alan bir ses kaydı sosyal medyada yayınlandı, kaydın Dürzi bir din adamına ait olduğu öne sürüldü.

Birçok ilde söz konusu ses kaydı protesto edilirken, Suriye yönetimi Dürzilerin yoğunlukta yaşadığı Ceramane Mahallesi’ne takviye güç konuşlandırdı.

Bunun üzerine başkent Şam’a yaklaşık sekiz kilometre mesafedeki mahallede geçici hükümet güçleriyle, Dürzi gruplar arasında silahlı çatışma çıktı.

Suriye geçici yönetimi çatışmalarda 13 ‘güvenlik görevlisi’nin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Çatışmalarda yaralanan beş Dürzininse tedavi için İsrail’e götürüldüğü açıklandı.

Suriye yönetimiyle, Ceramane Mahallesi’nin önde gelenleri bir anlaşma imzaladı.

Geçici yönetime bağlı güçler anlaşma sonrası mahalle girişindeki kontrol noktalarına konuşlandı.

Dürziler nereyi kontrol ediyor?

Dürziler, Suriye’nin güneyinde Süveyda kentini kontrol ediyor. Kısa süre önce güçlerini Süveyda Askeri Meclisi altında birleştiren Dürziler, Suriye geçici yönetiminden federalizm talep ediyor.



