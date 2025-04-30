İsrail, Şam'ı vuruyor: En az dokuz hava saldırısı

İsrail, Suriye’nin başkenti Şam yakınlarına ‘Dürzileri şiddet’i gerekçe göstererek en az dokuz hava saldırısı düzenledi.

Temsilidir. (Fotoğraf: AA)

Suriye resmi haber ajansı SANA’nın aktardığına göre saldırılar Şam’ın Sahnaya semtine düzenlendi.

Suriye Uçak Gözlemevi’ne göre şimdiye kadar beş savaş uçağıyla en az dokuz hava saldırısı yapıldı. Henüz ölü ve yaralı bilgisi bulunmuyor.

İsrail Ordusu’nun (IDF) X’ten açıklamasına göre saldırı emri ‘Dürzilere devam eden şiddet’ nedeniyle genelkurmay başkanı tarafından verildi ve bölgedeki gelişmelerin takip edileceği söylendi.

⭕️Following a situational assessment, the Chief of the General Staff, LTG Eyal Zamir, instructed the IDF to prepare to strike targets belonging to the Syrian regime should the violence against Druze communities continue.



Today the IAF struck operatives near Damascus who had… pic.twitter.com/HEi83vZouF — Israel Defense Forces (@IDF) April 30, 2025

Ne olmuştu?

28 Nisan’da Muhammed peygamberi hedef alan bir ses kaydı sosyal medyada yayınlanmış, kaydın Dürzi bir din adamına ait olduğu öne sürüldü.

Birçok ilde söz konusu ses kaydı protesto edilirken, Suriye yönetimi Dürzilerin yoğunlukta yaşadığı Ceramane Mahallesi’ne takviye güç konuşlandırdı.

Bunun üzerine başkent Şam’a yaklaşık sekiz kilometre mesafedeki mahallede geçici hükümet güçleriyle, Dürzi gruplar arasında silahlı çatışma çıktı. Çatışmalar bugün de sürdü.

İsrail sabah Şam yakınlarında silahlı bir grubu Dürzilere saldırı hazırlığında olduğu iddiasıyla bombaladığını açıkladı. Suriye’de geçici yönetimi de saldırıyı doğruladı.

Geçici yönetime göre Dürzi gruplarla çatışmalarda en az 13 güvenlik görevlisi öldü.

Dürziler hangi bölgeyi kontrol ediyor?

Dürziler, Suriye’nin güneyinde Süveyda kentini kontrol ediyor. Kısa süre önce güçlerini Süveyda Askeri Meclisi altında birleştiren Dürziler, Suriye geçici yönetiminden federalizm talep ediyor.

İsrail’se Dürzilere karşı herhangi bir tehdide müsamaha göstermeyeceklerini söylüyor.