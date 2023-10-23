İsrail saldırılarında ölen gazetecilerin sayısı 23’e yükseldi

İsrail ordusunun ablukadaki Gazze Şeridi’ne 7 Ekim’den bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden gazeteci sayısı 23’e yükseldi.

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Gazetecileri Koruma Komitesi’nin (CPJ) açıklamasına göre ölen gazetecilerin 19’u Filistinli, üçü İsrailli, biri de Lübnanlı. Ayrıca sekiz gazeteci gazeteci yaralandı, üçünden de haber alınamıyor.

İsrail-Filistin çatışması

Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail’e ‘Aksa Tufanı’ adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze’den İsrail yönüne binlerce roket atılırken Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı’na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi’ne saldırı başlatmıştı.

Gazze’den düzenlenen saldırılarda 306’sı asker 1400 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Gazze’deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail’in Gazze’ye saldırılarında 1873’ü çocuk, 1023’ü kadın olmak üzere 4 bin 651 kişinin öldüğünü, 14 bin 245 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria’da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 90 Filistinlinin öldüğü belirtilmişti.

İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim’den bu yana İsrail ordusu ile Hizbullah arasında yaşanan çatışmalardaysa 24 Hizbullah üyesiyle biri gazeteci dört sivil hayatını kaybetmişti.

Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da üç İsrail askeri ve bir İsrailli sivil yaşamını yitirmişti.