İsrail saldırılarında ölen Filistinli sayısı 27 bin 947’ye yükseldi

İsrail’in Gazze’de 7 Ekim’den bu yana düzenlediği saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısı 27 bin 947’ye çıktı.

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Gazze’deki Sağlık Bakanlığı paylaştığı açıklamada, İsrail’in Gazze’de 126 gündür devam eden saldırılarına ilişkin bilgi verdi.

Sadece 24 saatte 107 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 142 Filistinlinin de yaralandığı belirtildi.

Böylece öldürülenlerin sayısı toplam 27 bin 947’ye, yaralı sayısı da 67 bin 459’a yükseldi.

Açıklamada, hala enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğunu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı kaydedildi.