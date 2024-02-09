Yaramazlara biraz batar!

İsrail saldırılarında ölen Filistinli sayısı 27 bin 947’ye yükseldi

İsrail’in Gazze’de 7 Ekim’den bu yana düzenlediği saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısı 27 bin 947’ye çıktı.

Fotoğraf: AA

Gazze’deki Sağlık Bakanlığı paylaştığı açıklamada, İsrail’in Gazze’de 126 gündür devam eden saldırılarına ilişkin bilgi verdi.


Sadece 24 saatte 107 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 142 Filistinlinin de yaralandığı belirtildi.

Böylece öldürülenlerin sayısı toplam 27 bin 947’ye, yaralı sayısı da 67 bin 459’a yükseldi.

Açıklamada, hala enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğunu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı kaydedildi.

Biden, İsrail’in Gazze’ye saldırılarını ‘abartılı’ buldu

SON HABERLER

Borsa 9000’i geçti

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 9.016,02 puanla rekor seviyeyi gördü.

Acınası siyaset ve demokrasi!

CHP’nin, gerek Meclis’te gerek seçimlerde referandumlarda etkili bir muhalefet ortaya koyduğu, siyaset yaparken iktidar eleştirilerinin dışına çıkıp alternatif bir politikanın sahibi olduğu, örneğin sosyal demokrat bir parti olma iddiasını yeterince ortaya koyduğu söylenebilir mi? Ya da sağa karşı, laiklik dışında, ekonomi politikalarıyla, siyasal ekonomi anlayışıyla karşı çıktığı iddia edilebilir mi? 