İsrail saldırılara ‘insani ara’ verecek

Beyaz Saray, İsrail’in abluka altındaki Gazze’de saldırılara ‘insani ara’ vermeyi kabul ettiğini bildirdi.

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Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin Kassam Tugayları 7 Ekim sabahı İsrail’e ‘Aksa Tufanı‘ adlı kapsamlı saldırı başlatmıştı. Saldırıda 240’ın üzerinde kişi rehin alınmıştı.

ABD Başkanı Joe Biden, önceki hafta “Bir duraklamaya ihtiyacımız var. Bir duraklama esirleri dışarı çıkaracak zamanı sağlayabilir“ demişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’ysa rehineler serbest bırakılmadıkça ateşkese yanaşmayacaklarını vurgulamıştı.

İsrail ordusu ilk kez dün Gazze şehrinin merkezindeki üç büyük bölgede yaşayanların su ve gıda alabilmesi için çatışmalara dört saatlik ‘insani ara’ verildiğini duyurmuştu.

Günlük aralar verilecek

AA’nın haberine göre Beyaz Saray, İsrail’in, sivillerin kaçışına izin vermek için Gazze’nin kuzeyindeki çatışmalara günde dört saatlik ‘insani ara’ vermeyi kabul ettiğini bildirdi.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, ‘insani ara’nın bugün ilan edileceğini ve İsraillilerin dört saatlik aralığı en az üç saat önceden duyurmayı taahhüt ettiklerini söyledi.

Hava saldırılarında ilk aranın bugün verileceği kaydedildi.