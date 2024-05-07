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İsrail: Refah sınır kapısının Gazze tarafını ele geçirdik

İsrail ordusu, Gazze’nin Refah bölgesine kara saldırısı başlatarak, Mısır’la sınır kapısının Gazze tarafını ele geçirdiğini duyurdu.

Fotoğraf: AA

Ordu açıklamasında, 162’nci Tümen ve 401’inci Zırhlı Tugay’ın Refah’ın doğusundaki ordu birliklerine destek verdiği saldırılarda, Gazze’nin Mısır’a açılan Refah Sınır Kapısı’nda kontrolün ele geçirildiğini belirtti.


Mısır’a yaklaşık 3,5 uzaklıktaki kapının Filistin tarafında tam kontrolün sağlandığı belirtilen açıklamada, 20 Filistinlinin öldürüldüğü kaydedildi.

Hamas’a yakınlığıyla bilinen El-Aksa TV, İsrail’in Refah Sınır Kapısı’nın Filistin tarafına yoğun saldırılar düzenlediğini belirtmişti.

Görgü tanıklarına göre İsrail savaş uçakları kapıya yakın bölgelere saldırılar düzenledi.

Ayrıca Refah Sınır Kapısı’nda insani yardımların geçişinin de durdurulduğu bildirildi.

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