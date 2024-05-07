İsrail: Refah sınır kapısının Gazze tarafını ele geçirdik

Almanya’nın düşünce kuruluşlarından Bilim ve Politika Vakfı (SWP), 31 Mart yerel seçimleri sonrasında Türkiye’de değişen siyasi güç dengeleri hakkında bir rapor yayınladı. Raporda Almanya ve Türkiye ilişkilerinin CHP’li belediyeler aracılığıyla gelişebileceği belirtildi.