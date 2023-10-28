İsrail ordusu, Gazze’deki gazetecilerin güvenliğini ‘garanti edemeyeceğini’ söyledi

İsrail ordusu Reuters ve AFP’ye, Gazze Şeridi’nde faaliyet gösteren gazetecilerinin güvenliğini garanti edemeyeceğini söyledi.

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Gazze, Hamas’ın İsrail’e girip yaklaşık bin 400 kişiyi öldürdüğü 7 Ekim’den bu yana İsrail bombardımanı altında. Gazze Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırılarında yaklaşık yedi bin kişinin öldürüldüğünü belirtiyor.

Basın kuruluşlarıysa bölgede çalışan gazeteciler için İsrail’den güvence talep ediyor. İsrail’se bu güvenceyi veremeyeceğini kaydetti.

İsrail ordusu, AFP ve Reuters’a yazdığı mektupta “İsrail ordusu, Hamas’ın Gazze’deki tüm askeri faaliyetlerini hedef alıyor. Hamas, kasıtlı olarak gazetecilerin ve sivillerin yakınına askeri operasyonlar düzenliyor” dedi.

Ordu, İsrail’in Hamas hedeflerine yönelik saldırıların çevredeki binalara zarar verebileceğini ve Hamas roketlerinin ‘yanlış ateşlenip’ Gazze’deki insanları öldürebileceğini belirtti.

Mektupta ayıca “Bu koşullar altında çalışanlarınızın güvenliğini garanti edemeyiz ve sizden onların güvenliği için gerekli tüm önlemleri almanızı şiddetle tavsiye ediyoruz” dendi.