İsrail Ordu Radyosu'na göre Trump, Netanyahu'yla teması kesme kararı aldı

İsrail Ordu Radyosu muhabiri Yanir Cozin, ABD Başkanı Donald Trump’ın manipüle edildiğine dair şüpheleri nedeniyle İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’yla teması kesmeye karar verdiğini öne sürdü.

Trump Netanyahu’yu 7 Nisan’da Beyaz Saray’da ağırlamıştı. Fotoğraf: AA

Cozin, X hesabından paylaşımında İsrailli bir yetkiliye dayandırarak Trump’ın Netanyahu’yla ilişkisini kesme kararı aldığını belirtti.

Cozin’in paylaşımına göre İsrailli yetkili, İsrail’in Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer’in Cumhuriyetçi senatörlere Trump’ın ne yapması gerektiği konusunda ‘küstahça’ konuşmasının işe yaramadığını söyledi.

Yetkili, çevresindeki kişilerin Trump’a ‘Netanyahu’nun kendisini manipüle ettiğini’ söylediğini aktardı.

Trump’ın ‘enayi’ ve ‘kendisiyle oynanan biri’ olarak gösterilmekten daha fazla nefret ettiği bir şey olmadığını belirten yetkili “O da Netanyahu’yla teması kesmeye karar verdi” dedi.

Cozin, ABD’nin İsrail’le kötüleşen ilişkisinin kaynağı olarak Tel Aviv yönetiminin İran, Husiler ve Gazze konusunda somut bir plan ve takvim sunamamasına dikkat çekti.

Öte yandan Trump dün Husilere saldırıları durduracaklarını açıklamıştı.

Husiler Ekim 2023’ten bu yana Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu söyledikleri ticari gemilere el koyuyor ve bazılarına da füzelerle saldırıyordu. Trump’ın açıklamasından önceki gün ABD ve İsrail artarda Yemen’in farklı bölgelerine saldırı düzenlemişti.

ABD, 13-16 Mayıs’ta Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri’ni (BAE) kapsayan Ortadoğu turuna çıkacak.

Geçtiğimiz günlerde tura çıkmadan önce bölgeyle ilgili ‘çok önemli ve olumlu’ bir duyuru yapacağını da söylemişti.