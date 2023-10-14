İsrail, gece boyunca Gazze’nin farklı noktalarını vurmaya devam etti

Ürünlerini sürdürülebilir moda anlayışından hareketle tasarlayan Arzu Kaprol, ‘sürdürülebilirliği sadece modaya değil, hayatının her alanına yaydığını’ söylüyor. Tasarımcı Arzu Kaprol ile sürdürülebilir modayı ve bu yoldaki deneyimlerini konuştuk.