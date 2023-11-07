İsrail: Gazze’nin kalbine doğru ilerliyoruz

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Gazze şehrinin ‘kalbine doğru’ ilerlediklerini söyledi.

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AA’nın haberine göre Gallant, Tel Aviv’de düzenlediği basın toplantısında İsrail ordusunun Gazze’ye saldırılarına ilişkin konuştu.

İsrail güçlerinin Gazze şehrindeki Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarına ait ‘hedeflere’ havadan, karadan ve denizden koordineli olarak saldırdığını söyleyen Gallant, kentteki kuşatmayı sıkılaştırdıklarını ifade etti.

Gallant, İsrail güçlerinin kuzeyden ve güneyden Gazze şehrinin ‘kalbine’ doğru ilerleme kaydettiklerini ve yerleşim bölgelerine girmeye çalıştığını belirtti.

Gazze’ye saldırılara insani ara verilmesi çağrılarına değinen İsrail savunma bakanı, Gazze’deki rehineler serbest bırakılmadan bunun mümkün olmayacağı açıklamasını yineledi.

‘Hizbullah ile savaş istemiyoruz’ mesajı

İsrailli Bakan, Lübnan sınırında yaşanan gerilime ilişkin de değerlendirmede bulundu.

Gallant, Hizbullah’la savaşa girmeye niyetleri olmadığını söyledi.