İsrail, Gazze sınırındaki 24 yerleşim yerini tahliye tti

İsrail ordusu, Gazze Şeridi yakınında boşaltılan yerleşim birimi sayısının 24’e yükseldiğini duyurdu.

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İsrail ordusu, çatışmaların yaşandığı ülkenin güneyindeki güvenlik durumu hakkında açıklama yaptı.

Açıklamada sınırdaki Nahal Oz, Nir Am, Mefalsim, Kefar Aza, Gevim, Or Haner, Ivim, Netiv Haasara, Yad Mordeşayi, Karmiya, Zikim, Kerem Şalom, Kisufim, Holit, Sufa, Nirim, Nir Oz, Ayn Haşloşa, Nir Yitzak, Beeri, Magen, Reim, Saad ve Alumim yerleşim yerlerindeki sivillerin tahliye edildiği belirtildi.

Ordu daha önce altı yerleşim birimindeki sivillerin tahliye edildiğini duyurmuştu.

Denizden sızma girişimi engellendi

Ayrıca İsrail ordusu, Hamas’ın beş deniz botu ile gece saatlerinde İsrail’e sızmaya çalıştığı ancak eylemin bertaraf edildiği kaydedildi.

Açıklamada, Gazze Şeridi’nde İsrail’e yönelik saldırı için hazır bekleyen bir başka botunsa hedef alındığı aktarıldı.