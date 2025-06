İsrail dalga geçti: Selfie çekmeyi unutmayın

İsrail, alıkoyduğu Madleen gemisindeki altı aktivistin sınırdışı edildiğini alaycı bir paylaşımla duyurdu: “Ayrılmadan önce bir selfie çekmeyi unutmayın.”

İsrail, ‘Özgürlük Filosu Koalisyonu‘nun 1 Haziran’da İtalya’dan yola çıkan Gazze’ye yardım gemisi ‘Madleen’i 9 Haziran’da alıkoymuş, gemideki 12 aktivist gözaltına alınmıştı.

İsveçli Greta Thunberg dahil dört aktivist 10 Haziran’da sınırdışı edilmişti.

Aktivistler Şuayb Ordu ve Yasemin Acar da bugün İsrail’den ayrılmıştı.

İsrail bugün Avrupa Parlamentosu’nun Fransız üyesi Rima Hassan dahil son altı aktivisti de sınırdışı etti.

İsrail Dışişleri Bakanlığı sınırdışıları X’ten alaycı bir paylaşımla duyurdu: “Aralarında Rima Hassan’ın da bulunduğu altı ‘selfie yatı’ yolcusu daha İsrail’den ayrılmak üzere yola çıktı. Güle güle ve ayrılmadan önce bir selfie çekmeyi unutmayın.”

Paylaşımda aktivistlerin uçağa binmeden önce ve uçak içindeki bazı fotoğrafları da yer aldı. Bazı aktivistlerin Filistin’e desteğin sembolü ‘kefiye’ taktığı görüldü.

