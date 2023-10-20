İsrail, ABD’den en fazla askeri yardım alan ülke

İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana ABD’den en fazla askeri yardım alan ülke İsrail.

ABD Başkanı Joe Biden ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu. Fotoğraf: AA

ABD Başkanı Joe Biden, dün akşam kongreden önümüzdeki yıl yaklaşık 100 milyar dolarlık acil bir finansman talebinde bulunacağını söyledi. Bugün açıklanması beklenen teklif yardım ve sınır yönetimi için öngörülen bütçenin yanısıra Ukrayna, İsrail ve Tayvan’a yapılacak yardımları da kapsıyor.

Halihazırda ABD’den en fazla askeri yardım alan ülke İsrail.

BBC’nin ABD Kongresi kayıtlarından aktardığına göre ABD bugüne kadar İsrail’e yardım ve askeri finansman kapsamında 158 milyar dolar (4,42 trilyon lira) yardım sağladı.

ABD, 2023’te İsrail’e askeri finansman için 3,8 milyar dolar (106,4 milyar lira) ayırdı. Bu, eski ABD başkanı Barack Obama’nın yönetimi sırasında imzalanan ve 2019’dan 2028’e kadar İsrail’e 38 milyar dolarlık (1,06 trilyon lira) askeri yardım taahhüt eden 10 yıllık bir anlaşmanın parçası.

Alman araştırma kurumu Kiel Dünya Ekonomisi Enstitüsü’ne göre Şubat 2022’de Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesiyle başlayan savaş sırasında Joe Biden yönetimi ve ABD Kongresi, Ukrayna’ya insani, mali ve askeri yardım da dahil olmak üzere 75 milyar dolardan (2,1 trilyon lira) fazla yardım sağladı.