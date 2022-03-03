Isparta’da kar yağışı nedeniyle elektrik kesintisi

Isparta’nın bazı mahallerinde ve ilçelerinde akşam saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı, elektrik kesintilerine neden oldu.

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Elektrik tellerinde biriken kar nedeniyle kopmalar meydana geldiğinden kent merkezindeki bazı mahallelerde kesinti yaşanıyor.

Çevre illerdeki bazı elektrik dağıtım şirketleri, kentteki arızalara müdahaleye destek için ekip yönlendirdi.

Yeniden elektrik kesintileriyle karşı karşıyayız. Zamanında enerji nakil hatlarının yeraltına alınmamasının ve denetimsizliğin bedelini Isparta’ lılar olarak ödemeye devam ediyoruz. Umarım kazasız belasız bu kar yağışını atlatırız.#ispartaelektrikistiyor #isparta pic.twitter.com/8LiZD1RZWW — H. Yalım Halıcı (@yalimhalici) March 2, 2022

Karla mücadele çalışmalarına Devlet Su İşleri ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri de destek veriyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi’nden gelen ekipler de kentteki kar küreme ve tuzlama çalışmalarına katıldı.

Öte yandan Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanı Yunus Sezer’in kente gelerek çalışmaları yerinde inceleyeceği bildirildi.

Isparta’da şubat başındaki yoğun yağış nedeniyle günlerce elektrikler kesilmiş, birçok yol da ulaşıma kapanmıştı. Diken’e konuşan Ispartalılar, hayatın felç olduğunu anlatmıştı. 70 yaşında bir adamın ‘donarak öldüğü’ bildirilmişti.