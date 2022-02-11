Diken

Yaramazlara biraz batar!

Isparta’da AKP’li belediye CHP’nin aşevine su vermemiş

Yoğun kar yağışı nedeniyle günlerce elektriklerin kesildiği Isparta’da, Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından mağdur vatandaşlara yardım amacıyla gönderilen aşevi TIR’ına AKP’li Isparta Belediyesi’nin su vermediği bildirildi.

Isparta’daki yoğun yağış nedeniyle günlerce elektrikler kesilmiş, birçok yol da ulaşıma kapanmıştı. Diken’e konuşan Ispartalılar, hayatın felç olduğunu anlatmıştı.


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ise Ispartalılara, “Anlayışınız, sabrınız için teşekkür ediyoruz, hakkınızı helal edin, birkaç gün enerjisiz kaldınız” diye seslenmişti.

Cumhuriyet’ten Bülent Ecevit’in haberine göre CHP’li Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Muhittin Böcek, Burdur Belediyesi Başkanı Ali Orkun Ercengiz ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, Isparta Belediyesi Başkanı Şükrü Başdeğirmen’e ulaşıp destek verebileceklerini söyledi.

Başdeğirmen’in teklifleri reddettiği belirtildi. Böcek buna rağmen aşevi TIR’ını kente gönderdi.

CHP Isparta İl Başkanı Yalım Halıcı, TIR’da su ihtiyacı doğduğunu ancak belediyenin su vermediğini anlattı. Halıcı, “Yardımların neden kabul edilmediğine anlam veremiyoruz” dedi.

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