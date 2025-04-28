Batı Avrupa karanlıkta: Elektrikler kesildi

İspanya ve Portekiz’de geniş çaplı, Fransa’daysa bazı bölgelerde elektrik kesintisi meydana geldi.

Madrid’de metro istasyonları kapatıldı. Fotoğraflar: AA

Yerel kaynaklar, İspanya’nın başkenti Madrid’de trafik ışıklarının çalışmaması nedeniyle sıkışıklık olduğunu belirtti.

İspanya’daki elektrik şebekesi operatörü Red Electrica firması, X’ten ülke genelindeki elektrik kesintisini doğruladı.

Şirket açıklamasında konuya ilişkin çalışmaların sürdüğü, kesintinin sebebinin belli olmadığı söylendi.

İspanya’daki demiryolu firması Renfe de yerel saatle 12:30 sularında ülkedeki ‘ulusal elektrik şebekesinin kesilmesi’ nedeniyle tren seferlerinin duraksadığını açıkladı.

Andorra ve İspanya sınırındaki Fransa’nın bazı bölgelerindeki vatandaşlar da elektrik kesintisinden etkilendiklerini belirtti.

Belçika’da da kesinti olduğu söylendi ancak kamu yayıncısı VRT, kesintiden Belçika’nın etkilenmediğini bildirdi.

‘Siber saldırı ihtimali göz ardı edilmiyor’

Politico’nun haberine göre İspanya’da ismi belirtilmeyen bir yetkili, ülkedeki durumun idare edilmesi için kriz komitesi kurulduğunu belirterek “Siber saldırı ihtimali göz ardı edilmiyor ve soruşturmalar sürüyor” dedi.

Red Electrica’nın X hesabından elektriğin tekrardan sağlanmasının kademeli bir süreç olacağı, arzı sağlamak için çalışmalara devam edildiği belirtildi.

İspanyol şebekesi, ülkenin güneyinde ve kuzeyinde elektriğin sağlanmaya başladığını bildirdi.

Bu arada Başbakan Pedro Sanchez de durumu değerlendirmek için şebekenin merkezine doğru yola çıktı.

İspanya merkezli El Pais’in haberine göre hükümet kesintilerle ilgili soruşturma başlattı. Güvenlik güçleri Madrid sokaklarına konuşlandırıldı.

Madrid özerk yönetim hükümet başkanı, İspanyol hükümetinden üçüncü seviye acil durum planını devreye sokmasını istedi. Bu durumda ordu düzeni korumak için eylem planına müdahil oluyor.

Kesintiye ‘voltajda dengesizlik’ yol açmış olabilir

Portekiz yerel medyasındaysa elektrik kesintilerinin ülke çapında olduğu yazıldı.

Portekiz’deki elektrik operatörü E-Redes’in açıklamasında elektrik kesintisinin ‘Avrupa güç şebekesindeki bir problemden’ kaynaklandığı söylendi.

Portekiz’de bir ecza dükkanı.

Açıklamada voltajda dengesizliğin, kesintiye yol açmış olabileceği belirtildi.

Portekiz’in ulusal elektrik şirketi REN’in açıklamasındaysa Fransa’nın güneybatısındaki Alaric Dağı’nda çıkan ve Perpignan’la doğu Narbonne kenti arasındaki yüksek gerilim hattına zarar veren yangının da olası bir neden olarak belirlendiği kaydedildi.

Portekiz’in başkenti Lizbon’dan gelen görüntülerde bir metro istasyonunun kapatıldığı görüldü. Lizbon’da kartlı ödemelerin durması sonucu ATM’lerde kuyruklar oluştu. Bölge sakinleri, trenlerin çalışmadığını belirtti.

Fransa’daki kesintiler İspanyol şebesine bağlı noktalarda

Andorra ve İspanya sınırındaki Fransa’nın bazı bölgelerindeki vatandaşlar da elektrik kesintisinden etkilendiklerini aktardı.

REN’in açıklamalarına dayandırılan haberlerde Fransa’daki kesintinin İspanyol elektrik şebekesine bağlı noktalarda gerçekleştiği belirtildi.

Fransız elektrik dağıtım şirketi EDF’den kesintilere ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Baş Sözcüsü Paula Pinho, kesintinin nedenini saptayabilmek için İspanya ve Portekiz hükümetleriyle temasta olduğunu bildirdi.

‘Avrupa’da elektrik 2006’da da geniş çaplı kesilmişti’

4 Kasım 2006’da Fransa’dan başlayarak Almanya, Belçika, İtalya, İspanya ve Portekiz gibi ülkelerde büyük elektrik kesintileri olmuştu.

15 milyondan fazla kişinin etkilendiği olayda söz konusu ülkelerde ulaşım, sanayi ve gündelik yaşamda ciddi aksaklıklar meydana gelmiş, elektrik yaklaşık iki saat sağlanamamıştı.

Hvaalanlarında operasyonlar aksamış, trafik ışıkları çalışmamış ve elektrikle çalışan trenler durmuştu.

Avrupa Konseyi’nin açıklamasında elektrik kesintisinin sebepleri arasında güvenlik prosedürlerinin ve teknik araçlarının yetersizliği, diğer Avrupa iletim operatörlerinin bilgilendirilmemesi ve şebeke güvenilirliğiyle işletilmesine dair yetersiz yatırımlar gösterilmişti.