İsmet Özkul: Politikalardaki U dönüşü, yabancı kaynak girişinde hissedilir bir değişiklik yaratabilmiş değil

Olası bir ödemeler dengesi krizini önlemek için dış kaynak bulmak, Erdoğan yönetiminin seçimler sonrası ekonomi politikasının en acil ve en kritik ayağını oluşturuyor. Ekonomide gördüğümüz tüm politika ve kadro değişikliklerinin arkasında bu dert var.

Bu değişikliklerin sermaye hareketlerini ilk anda ne ölçüde etkilediğini anlamak için seçim öncesi 2 ay (Mart-Nisan) ile sonrası 2 aya (Haziran-Temmuz) ait ödemeler dengesi verilerini inceleyeceğiz:

Sonuç olarak ekonomi yönetimi ve politikalarındaki U dönüşü, ilk iki ay itibarıyla yabancı kaynak girişinde hissedilir bir değişiklik yaratabilmiş değil. Değişiklik sadece yerli sıcak para hareketlerinde var.

İsmet Özkul’un yazısı