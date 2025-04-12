İsmet Berkan: Belki de adliyemiz suçla mücadeleyle meşgul olacağına siyasetle meşgul oluyor

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10 Nisan Perşembe sabahı saat 07:00 civarında haberi geldi: Timur Soykan ile Murat Ağırel evlerinden gözaltına alınmışlardı. Onları şikayet eden Erkan Kork için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Mart 2024’te, yani bundan 13 ay önce kara para aklamak ve yasadışı bahise aracılık etmek suçlamasıyla dava açmıştı ama Kork tutuklanmamıştı. Tutuklanmadığı gibi, savcılık mesela bu kara para aklama ve yasadışı bahise aracılık yapma işinde özel bir yazılımla kullanıldığı öne sürülen PayFix adlı elektronik ödeme şirketini yönetmesine bir yıl boyunca ses çıkarmamış, hatta bu şirketin yazılımlarının incelenmesi için bilirkişi bile görevlendirmemişti. Herhalde savcı ne Erkan Kork ne de onunla birlikte suçladığı yazılımcıların yaptığı ağır suçlamaların özünü teşkil eden bu konuda delillerin karartılma ihtimalini hiç aklına getirmemişti.

Erkan Kork’a en azından Polat çifti muamelesi yapılmasını bekliyor insan, ki savcının elinde Polat çiftini aklayan bir MASAK raporu var, buna karşılık Erkan Kork hakkındaki MASAK raporu inanılmaz suçlayıcı.

Böyle şeyleri bırakın söylemeyi ihtimal vermeye bile dilim varmıyor ama belki de bizim adliyemiz suçla mücadeleyle meşgul olacağına siyasetle meşgul oluyor; veya şöyle söyleyeyim: Siyasetle o kadar yakından ilgili ki, suçla mücadeleye ayıracağı zamanı azalıyor adliyemizin.

Çünkü Timur Soykan ile Murat Ağırel’in sabahın kör vaktinde evlerinden gözaltına alınıp bir koca günü emniyet ve adliyede geçirmesinin arka planında ima edilen suçlama, bir muhalif kanal olan HalkTV’nin sahibi adına gidip FlashTV’yi alan kişiyi tehdit ettikleri, ona şantaj yapmaya kalktıkları. Oysa burası gerçek bir hukuk devleti olsa ve adliyemiz de ihbar edilmese bile suçları ortaya çıkarmak için bütün mesaisini harcayan bir yer olsa, Erkan Kork’un nasıl olup da Flash TV’yi satın aldığını, Flash TV’nin eski sahiplerinin anlaşıp kapora parası da aldıkları halde kanallarını neden ve nasıl Halk TV’nin patronuna satmaktan vazgeçtiğini merak eder, hatta soruştururdu.

İsmet Berkan’ın yazısı