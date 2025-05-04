İsmail Türk: Erdoğan seçmenin gücünden çok paranın gücüne güveniyor

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Yarın seçim olsa muhalefetin seçimi açık ara kazanacağı kesin. Peki Erdoğan neye güveniyor? Öncelikle muhtemel rakiplerini yargı yoluyla tasfiye etmeye güveniyor, İmamoğlu bu tasfiyenin ilk ayağı. Bunun yolsuzlukla bir ilişkisi yok. Cumhuriyet tarihinde AKP iktidarı kadar yolsuzluğa kayıtsız kalan başka bir iktidar olmadı.

Erdoğan, seçmenin gücünden çok paranın gücüne güveniyor. Ogan örneğinde bunu gördü. Ogan’la nasıl anlaştılar bilemiyoruz ama onu aday yapanların hiç biri Ogan’ın Erdoğan’a desteğini sorgulamadı, hesabını vermedi. Milliyetçilerin ağırlığını göstermek için güya aday yapmışlardı. Devlet, millet hassasiyeti olanları öyle kandırıp, milliyetçilerin oylarını Erdoğan’ın ayakları dibine serdiler. Ogan’la yola çıkanların suskunluğu manidar değil mi?

Milliyetçi liderlere önce bu güvensizliği onarmak düşüyor, bunun ilk adımı da Ogan meselesinin onu aday yapanlarla birlikte sorgulanmasıdır. Kısacası özeleştiri yapmadığımız müddetçe aldanmaya ve aldatılmaya devam ederiz.

İsmail Türk’ün yazısı