İsmail Saymaz: Yanlış haberden gözaltı olsa yandaş medya çöker

Yanlış haberden gözaltı olsa yandaş medya çöker. T24’ten Tolga Şardan, “MİT’in Cumhurbaşkanlığına sunduğu rapor” başlıklı yazısından ötürü MİT’in şikayeti üzerine halkı yanıltıcı bilgi yaymaktan tutuklandı. Yine dün Halk TV’den Dinçer Gökçe ise “Çete lideri olmakla suçlanan Turan ve Emirhan Döner için tahliye kararı” başlıklı haberden ötürü aynı suçtan gözaltına alındı. Şardan evinden, Gökçe Halk TV’den götürüldü. Savcılık, Gökçe’nin iddiasının aksine Döner’lerin cezaevinde olduğunu bildirdi. Gökçe’nin yalan haber yaptığını iddia etti. Yine savcılık Şardan’ın yazdığı gibi, MİT’in bir raporu olmadığını ileri sürdü. Diyelim ki, haber yanlış…

Yanlış haberi düzeltmek için tekzip hakkı diye bir mekanizma var. Olmadı, dava açarsınız. Yanlış açılan dava yok mu? Siz hiç yanlış dava açan savcının gözaltına alındığını işittiniz mi? Yanlış karar veren hakim yok mu? Kum gibi… O nedenle tutuklanan hakim gördünüz mü? Yanlış haber yazan gazeteciyi gözaltına aldırmak ve tutuklamak da ne oluyor? Kaldı ki siz yanlış haberden kalem kırmaya başlarsanız yandaş medyadan bir kişi bile gün yüzü göremez. Verilen mesaj çok açık. Yargı ve güvenlik bürokrasisindeki yolsuzluk ve usulsüzlüklerin örtülmesi için gazetecileri susturmak istiyorlar.

İsmail Saymaz’ın yazısı