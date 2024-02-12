İsmail Saymaz: Veyis Ateş’e nüfuz ticareti davası açıldı

Üç yıl önce… Sedat Peker’in ifşaatlarda bulunarak Türkiye’yi sarstığı günler. En çok konuşulan iddialardan biri, işadamı Sezgin Baran Korkmaz’ın gece yarısı İçişleri Bakanlığı’na çağrılarak, eski Bakan Süleyman Soylu ile görüştükten bir gün sonra Türkiye’den ayrılmasıydı. Yurt dışına çıkar çıkmaz Korkmaz’ın tüm şirketlerine el kondu. Ve kara parayı aklamaktan dava açıldı. Korkmaz, Peker’le temas kurdu. Peker, Habertürk sunucusu Veyis Ateş’in Korkmaz’dan, hukuki sorunlarını çözme ve Türkiye’ye dönmesini sağlama karşılığında 10 milyon Euro istediğini iddia etti. Gazeteci Sevilay Yılman ve Fatih Altaylı, bu iddiaları doğrulayan yazılar yazdı. Ateş, ilk söyleşisini bana verdi. Korkmaz, telefonla bağlandığı televizyon programında, Ateş’in kendisinden para istediğini ileri sürdü. Ateş, iddiaların araştırılması için ihbarda bulundu. Ardından… Ateş, gazeteciliği bıraktı. Korkmaz, ABD’de cezaevine kondu. Peker, sustu. Soylu, 28 Mayıs 2023’ten sonra İçişleri Bakanlığı’ndan ayrıldı. Bu gelişmeden sonra Ateş dosyası üç yıldır bekletildiği raftan indirildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu’na devredildi. İhbarcı Ateş, şüpheli oldu. Nüfuz ticareti suçundan iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

İsmail Saymaz’ın yazısı