İsmail Saymaz: Suudi Arabistan Büyükelçisi, Yargıtay’a 40 kişilik hac vizesi hediye etti

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı seçimleri ise dün tamamlandı. Şentürk’ün de aralarında bulunduğu, en yüksek oy alan beş kişi belirlendi. Cumhurbaşkanı, beş yargıç arasından başsavcıyı seçecek.

Ancak başsavcılık seçimine hac kontenjanı gölgesi düştü.

Öğrendiğim kadarıyla Suudi Arabistan Büyükelçisi, kısa süre önce Yargıtay’ı ziyaret etti. Bu ziyaretin hatırası olarak Yargıtay üyelerine 40 kişilik hac vizesi hediye etti.

Yargıtay Genel Sekreterliği, 40 talihliyi belirlemek için liste yapmaya çalıştı. Kimileri annesini, babasını ve eşini yazdırmak istedi.

Sayı sınırlı olduğu için herkese duyurulmadı.

Gizlice liste oluşturuldu.

Bu, Yargıtay kulislerinde kulaktan kulağa yayıldı. WhatsApp gruplarına düştü. Listeden haberi olmayanlar “Oy tercihine göre oluşturulmuş” diye kızdı. Yargıtay 2. Ceza Dairesi üyesi Ali Doğan, “Torpille hacca mı gönderiyorsunuz. Madem öyle, ben de aday olacağım. Bu süreci temmuza kadar uzatacağım” diye yazdı.

Doğan, dediğini yaptı.

Başsavcılık seçiminde aday oldu. 22 oyda kaldı.

İlk beş kişilik listeye giremedi.

Yargıtay üyeleri Herhalde hac kontenjanı için tutuştukları kavgayı hiçbir dosya için vermemişlerdir.

İsmail Saymaz’ın yazısı