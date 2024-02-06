İsmail Saymaz: Sanki aylarca bombardıman altında kalmış bir şehirde geziyorum

6 Şubat’tan önce Hatay’ı görmemiş olanlar telafi edilemeyecek bir zenginlik ve deneyimden mahrum kaldılar. Ne kadar kahrolsalar az… Çünkü sizi elinizden tutup gezdirecekleri, Hatay’ı Hatay yapan neresi varsa bugün yıkık ve virane halde. Sanki aylarca bombardıman altında kalmış bir şehirde geziyorum. Resmi rakamlara göre… Hatay’da 24.171 yurttaş can verdi. Vefat eden 116 kişinin kimlikleri belirsiz. 192 kayıp var. Yıkık, yıkılacak ve ağır hasarlı bina sayısı 80.323’tü. Bu, Hatay’daki her beş binadan biri demek. 77.152’sinin enkazı kaldırıldı. 130 bin orta ve az hasarlı bina var. Bu hasarlı binalar bütün ürkütücülükleriyle depremi hatırlatıyor. Bazılarının üzerinde “Az hasarlı” diye yazıyor.
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