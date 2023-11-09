İsmail Saymaz: Polatların sahte fatura çarkı

Engin Polat, savcılık ifadesinde, kendisini şu sözlerle tanıtıyor: “Üniversiteden açık öğretimi bitirmeden ayrıldım. Liseden sonra alüminyum firmasında çalıştım. 2012’de muhasebe elemanı olarak başladım. 2013’te ilk firmam Engin Polat PLT Alüminyum’u kurdum. Bu tarihte mülk edindiğimi hatırlamıyorum. Eşim Dilan Polat, 2013 – 2018 yılları arasında doğum fotoğrafçılığı yapardı. Fotoğrafçılıktan ne kadar kazandığını hatırlamıyorum. 2017’de Dilan Polat Güzellik Merkezi’ni kurduk.” Sonrasını aktarmaya gerek yok. Tüm Türkiye, Instagram’dan izledi zaten. Dilan ve Engin Polat çifti bu sıra dışı ve şaibeli zenginleşmeyi, Sancaktepe’deki iki katlı gecekondudan Çekmeköy’deki villaya zıplamayı, günde 750 bin TL harcayabilmeyi, altın tozu dökülmüş kahveyi, dolardan buket ve çelenkleri anbean gösterdiler. İfade tutanağına göre 2013 – 2018 arasında bir mülkü olmayan ve ilk arabasını 2017’de alan Engin Polat’ın bugün adına kayıtlı konut, daire, villa ve dubleksten oluşan yedi, şirketlerinin üzerine ise 15 gayrimenkul var.
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