İsmail Saymaz: Özel, Akşener’le görüşmek istediğini belirtiyor

Özel, ilk tur sonrası Kılıçdaroğlu’nun çekilme kararı verdiğini, elini kaldırmak için salona döndüğünü anlatıyor. Ancak kendisinin de odada bulunduğu sırada danışmanları tarafından etrafı sarılarak vazgeçirildiğini kaydediyor.

Özel, Altılı Masa ve Millet İttifakı’nın geçmişte kaldığını ifade ediyor. Ancak İyi Parti ile yeni bir diyalog için kapılarını aralayarak, Akşener ile görüşmek istediğini belirtiyor. “Meral Hanım uygun görürse bir büyük ittifaktan ziyade yerel örgütlerimizin sesini dinleyeceğimiz, gerekli yerlerde ittifak olmasının hiçbir sakıncası yok” diyor.

İsmail Saymaz’ın yazısı