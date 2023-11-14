İsmail Saymaz: Kömür ocağında insanlığı yaktılar

50 yaşındaki Nourtani, eşi ve ailesiyle Zonguldak’a yerleşerek, Hakan Körnöş ve Enver Gideroğlu’nun Kilimli Gelik’te altı yıldır kaçak olarak işlettikleri kömür ocağında iki hafta önce işe girdi. Günlüğü 900 TL’ye vagoncu olarak çalışmaya başladı. İddiaya göre Nourtani, 9 Kasım akşamı vagon çarpması sonucu ağır yaralandı. İşçi Sercan Kayabaş anlatıyor: “Mohammad’i sırtı üstü yatar vaziyette gördüm. Koşup yardım istedim. Alaattin Çayırlı, kalp masajı yaptı. Nefes alıp veriyordu. Vagonun üstüne koyarak, hava alması için dışarıya çıkardık.” Gideroğlu, ortağı Körnöş’ü çağırdı. “Acil ocağa gel” dedi. Körnöş ve dayısının oğlu Ahmet Aydın, ocağa geldi. Can çekişen Mohammad’in başında toplanarak, “Ne yapalım” diye konuştular. Gideroğlu, “Adamı hastaneye götürürsek ocak kapatılır” dedi. Körnöş, “Ben de cezaevinden çıkamam” diye ekledi. Diğerleri ise itiraz etti.
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