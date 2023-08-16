İsmail Saymaz: İmamoğlu, sadece kişisel karizmasıyla seçimi kazanamayabilir

İmamoğlu, zorunlu fakat riskli bir karar aldı.

Zorunlu, çünkü…

CHP lideri olsaydı İBB’yi kendi elleriyle AK Parti’ye teslim etmenin siyasi maliyetini bir ömür ödemek zorunda kalacaktı.

Acaba… İBB Meclisi’nde çoğunluk CHP’de olsaydı ve İmamoğlu yerini bir CHP’liye bırakabilseydi yine bu kararı verir miydi? Sanmıyorum.

O durumda kesinlikle CHP’nin liderliğine yönelirdi. Riskli bir karar bu, çünkü… İmamoğlu biliyor ki, Kılıçdaroğlu kurultaydan lider olarak çıkarsa yerel seçimde hezimet yaşanabilir.

Kılıçdaroğlu, motivasyonunu yitirmiş muhalif seçmeni heyecanlandıramaz. Hatta seçmen sandığı protesto edip CHP’yi cezalandırabilir. Bu ihtimali İmamoğlu da tespit ediyor. Nitekim açıklamasında şöyle diyor. “Bu risk yerel seçimlerin kazanılmasında büyük engeldir.”

Öte yandan 2019’da kurulan ittifak bu kez tesis edilemeyebilir. İyi Parti ve HDP’nin aday çıkarma ihtimali düşük de olsa mevcut ve bu, İmamoğlu’nun aldığı riski artırıyor. Ayrıca İmamoğlu, bugün itibarıyla CHP İstanbul İl Başkanlığı ile uyum içerisinde çalışamıyor. Kılıçdaroğlu yanlısı bazı ilçe belediye başkanları, İmamoğlu’yla gerilim yaşıyor. Hatta ve hatta İmamoğlu’ndan kurtulmak adına İstanbul’u kaybetmeyi tercih edecek olanlar var.

CHP’de hal böyleyken… İmamoğlu, sadece kişisel karizmasıyla seçimi kazanamayabilir. Dolayısıyla dün belki hayatının en riskli kararını aldı. Kaybederse siyasi yolculuğu bitebilir.

İsmail Saymaz’ın yazısı