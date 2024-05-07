İsmail Saymaz: Gezi Davası’nda yeniden yargılanmayı ilk Selvi yazdı, Türkeş de destek verdi

GEZI Parkı Davası’nda, yeniden yargılanma ihtimalini ilk önce Hürriyet’te Abdülkadir Selvi yazdı.

Ardından AK Parti Ankara Milletvekili ve Avrupa Komisyonu Parlamenterler Meclisi Türk Delegasyonu Başkanı Tuğrul Türkeş, bu görüşe destek verdi.

MHP’nin itirazlarına rağmen geri adım atmıyorlar.

Çünkü Adalet Bakanlığı’nda Gezi Parkı Davası’na dair bir arayış var. Osman Kavala’nın avukatı Hilal Zengin’in sunduğu yargılamanın yenilenmesi dilekçesi, bu çözüm arayışına çerçeve sunuyor.

Zengin, kamuoyu tarafından pek bilinmiyor.

Ben de adını Selvi’nin yazılarından sonra öğrendim.

Bir önceki dönem AK Parti İstan­bul Milletvekili ve avukat Mürteza Zengin’le aynı büroyu paylaşıyor.

Bu ikisi eş, kardeş ya da baba-kız olabilir.

İstanbul Barosu’na kayıtlı Zengin, 1 Nisan’da İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’ne başvurarak, yeniden yargılama istedi.

Mahkeme “şartlar oluşmadığından” reddetti.

Şartlardan kasıt, yeni delil.

Zengin, 18 Nisan’da itiraz etti.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkeme­si 25 Nisan’da itirazı reddetti.

Zengin ise 3 Mayıs’ta İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’ne yargılamanın yenilenmesi için bir dilekçe daha verdi.

İsmail Saymaz’ın yazısı