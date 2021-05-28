Diken

Yaramazlara biraz batar!

İsmail Saymaz: Geline racon kesmek yoktur bu alemde

Akşener, üç yıl önce de Üsküdar’daki evinin önünde toplanan MHP’li saldırgan grup tarafından hedef alınmıştı. Şimdi Rize olayı ve Erdoğan’ın tehdidi yaşandı.

Bu, muhalefete yönelik tehdit zincirinin bir halkası…

Reklam

Hatırlayın: Kılıçdaroğlu, 2019’da katıldığı şehit cenazesinde linç edilmek istendi.

Linçcilerden inek hırsızı Osman Sarıgün, AK Partili çıktı.

Elini ayağını öptüler hırsız Osman’ın.

Reklam

TİP Hatay Milletvekili Barış Atay, gece yarısı sokakta dövüldü.

MHP’yi eleştiren Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, gazeteciler Orhan Uğuroğlu ve Levent Gültekin saldırıya uğradı.

İhtimal, yeni provokasyonlar yaşanabilir.

Benim bildiğim…

Evin içinde kabadayılık olmaz.

Geline racon kesmek yoktur bu alemde.

İsmail Saymaz’ın yazısı

SON HABERLER

Bir koleksiyonun anatomisi

Geldiğimiz noktada 2.500’den fazla obje, 1.000’in üzerinde menü ve 10.000’e yakın kitapla, inanılmaz bir değer yarattık MSA’da.
Gururla yazıyorum ki, müzemizi bu hafta Google Arts&Culture’a da açtık.
Tüm eserleri değil, sadece özel seçilmiş ve çok çok çok çalışılmış bir kürasyonu dünyanın incelemesine sunduk.
Ne mutlu ki biz de MSA Müzesini bu seçkin müzelerin arasında tüm dünyaya gösterebileceğiz.
İlerleyen zaman içinde sadece objelerle ve kitaplarla da kalmayıp, Türk Mutfağı ve Türk Kahvesi’ni de tanıtmak istiyoruz bu platformdan. Kendi tat ve değerlerimizi tanıtmak için daha güzel bir platform hayal edemiyoruz.

Elde silahla racon kesen din hocasına soruşturma

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya desteğini eli silahlı fotoğrafını paylaşarak dile getiren din ve ahlak öğretmenine Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından soruşturma açıldı.

Sedat Peker’e yakalama kararı

Ankara başsavcılığının talebi üzerine organize suç örgütü lideri Sedat Peker hakkında yakalama kararı çıkarıldı.