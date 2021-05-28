İsmail Saymaz: Geline racon kesmek yoktur bu alemde

Akşener, üç yıl önce de Üsküdar’daki evinin önünde toplanan MHP’li saldırgan grup tarafından hedef alınmıştı. Şimdi Rize olayı ve Erdoğan’ın tehdidi yaşandı.
Bu, muhalefete yönelik tehdit zincirinin bir halkası…
Hatırlayın: Kılıçdaroğlu, 2019’da katıldığı şehit cenazesinde linç edilmek istendi.
Linçcilerden inek hırsızı Osman Sarıgün, AK Partili çıktı.
Elini ayağını öptüler hırsız Osman’ın.
TİP Hatay Milletvekili Barış Atay, gece yarısı sokakta dövüldü.
MHP’yi eleştiren Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, gazeteciler Orhan Uğuroğlu ve Levent Gültekin saldırıya uğradı.
İhtimal, yeni provokasyonlar yaşanabilir.
Benim bildiğim…
Evin içinde kabadayılık olmaz.
Geline racon kesmek yoktur bu alemde.