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Yaramazlara biraz batar!

İsmail Saymaz: Devlet Torpil Meydanları İşletmesi

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) İnsan Kaynakları Dairesi Başkanı Çiğdem Güvenç, ailesine pek düşkün bir idareci.

Laborant kardeşi Mehmet Okan’ı hiçbir yeterliliği olmamasına rağmen memur sıfatıyla Şanlıurfa Havalimanı’na aldırdı.


Okan, kariyer basamaklarını sıçrayarak çıktı. Önce Havacılık Acil Yardım ve Güvenlik Daire Başkanlığı’nda bilgisayar işletmeni… 2020’de sınava bile girmeden Tokat Havalimanı’nda müdür yardımcısı oldu.

Tokat’a hiç gitmedi. Bir gün sonra eski görev yerine şef olarak atandı.

Sanmayın ki… İstisnai bir örnek. DHMİ’de üç yıldır yasaların çevresinden dolanılarak, kayırılan 250 yandaştan biri, Okan.

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